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Британцы выпустили алкогольный напиток с омолаживающим эффектом

Британцы выпустили алкогольный напиток с омолаживающим эффектом

КИЕВ. 17 августа. УНН. Британский алкогольный бренд Young in Spirit’s выпустил джин, в составе которого присутствует коллаген — белок, отвечающий за здоровье и молодость организма, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Напиток обладает сладким цветочным ароматом и приготовлен из лепестков роз, ванили, лакрицы, розового грейпфрута и розового перца. В одной бутылке “Collagin Pink Rose” содержится 100 мг коллагена, который чаще встречается в продуктах по уходу за кожей.

Одна бутылка “Collagin Pink Rose” стоит 36,9 фунтов стерлингов (46,8 долл. США).

Напомним, что на украинском винном рынке также недавно появилась новинка. Компания Beverage Trading Company представила линейку современных вин Felicitas.

Линейка содержит пять оригинальных вкусов. Для их создания были использованы сорта винограда Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.

Felicitas практически сразу отметили на международном дегустационном конкурсе BEST DRINK 2018. Вино получило награду — “Открытие года”.

Источник: УНН
Теги: Beverage Trading Company
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