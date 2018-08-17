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Меркель заявила, что не ждет от встречи с Путиным "особых результатов"

Меркель заявила, что не ждет от встречи с Путиным "особых результатов"

Ангела Меркель

КИЕВ. 17 августа. УНН. Диалог с Россией важен для поиска решений мировых кризисов, но встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, запланированная на 18 августа, вряд ли сразу же принесет конкретные результаты. Об этом заявила в пятницу в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с премьер-министром Черногории Душко Марковичем, передает УНН со ссылкой на ТААС.

"Это - рабочая встреча, от нее не нужно ждать особых результатов. Но ввиду большого числа проблем, которые нас заботят - от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики - оправдано быть в постоянном диалоге. Этот диалог я хочу продолжить завтра", - отметила она, добавив, что также будет обсуждаться тема Ливии.

По ее словам, "по всем этим темам Россия имеет сильное влияние", и если задаться целью добиться решения этих проблем, то делать это нужно посредством диалога.

В субботу 18 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщал кабмин Германии, стороны обсудят ситуацию на Украине, кризис в Сирии, поднимут экономические темы.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Ангела Меркель, переговоры, политика
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