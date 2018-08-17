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В сентябре цена на газ для промпотребителей вырастет на 4,6%

В сентябре цена на газ для промпотребителей вырастет на 4,6%

КИЕВ. 17 августа. УНН. “Нафтогаз” повысил сентябрьские цены на газ для промышленных потребителей на 4,6%, передает УНН со ссылкой на сообщение “Нафтогаза”.

“Нафтогаз” опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на август цены увеличены на 4,6%, — говорится в сообщении компании.

Как добавили в “Нафтогазе”, предложенные цены на природный газ дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 8 833 — 9 662 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Напомним, в июле 2018 года максимальная цена газа, по которой небытовые потребители (не льготники) покупали газ, составляла 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, потребление, цены, промышленность
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