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Президент подписал закон для выплаты долгов по зарплате шахтерам

Президент подписал закон для выплаты долгов по зарплате шахтерам

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон, который в частности направлен на погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

П.Порошенко подписал закон Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2018 год”.

Как сообщается, закон предусматривает направить бюджетные назначения по специальному фонду, установленные Министерству энергетики и угольной промышленности по бюджетной программе “Поддержка внедрения рынка электрической энергии” общим объемом 1,4 млрд гривен на государственную поддержку угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции путем изменения наименования указанной бюджетной программы на “Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по собестоимости готовой товарной угольной продукции”.

“Реализация закона уменьшит социальное напряжение среди шахтеров, поскольку средства этой бюджетной программы будут направлены в том числе на погашение задолженности по оплате труда указанной категории лиц”, — отметили в АП.

Законом также расширены источники формирования средств для финансирования государственной программы и включены в них конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.

Напомним, все долги по зарплатам шахтерам должны быть выплачены до 26 августа.

Источник: УНН
Теги: зарплата, шахтеры, закон
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