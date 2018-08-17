ДТП в Житомирской области: сегодня водителю фуры будут избирать меру пресечения

ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 августа. УНН. Водителю фуры, с участием которой произошло ДТП с двумя погибшими в Житомирской области, сегодня будут избирать меру пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП в Житомирской области.

Заседание назначено на сегодня в 16:30 в Корольовском районном суде Житомира. Водителю, гражданину Турции, инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня водителю грузовика сообщили о подозрении.

Как сообщал УНН, в Житомирской области произошло столкновение легкового автомобиля и фуры. В ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Грузовик же от удара загорелся и почти полностью сгорел. Водитель фуры с места происшествия скрылся. Однако на следующий день иностранец сам обратился в Броварской отдел полиции и заявил, что причастен к автокатастрофе. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.