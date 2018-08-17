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Экспорт в Евросоюз вырос на 35%

Экспорт в Евросоюз вырос на 35%

КИЕВ. 17 августа. УНН. По итогам первого полугодия экспорт товаров и услуг в ЕС вырос 35%. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН.

“По итогам первого полугодия имеем неплохой „плюс“. Рынок Евросоюза так же остается номером один для украинских экспортеров: + 12,7% — рост товарного экспорта, + 5,7% — рост экспорта услуг, + 35% — рост экспорта товаров и услуг в ЕС”, — отметил Гройсман.

По данным МЭРТ, за шесть месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС вырос на 1,8 млрд против шести месяцев 2017 года, и составил 11,2 млрд долларов.

Напомним, больше всего в I полугодии Украина отправила на экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, продуктов растительного происхождения, машин, оборудования и механизмов.

Источник: УНН
Теги: экспорт, ЕС, МЭРТ, Владимир Гройсман
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