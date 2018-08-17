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Пожарный вертолет разбился в Австралии

Пожарный вертолет разбился в Австралии

КИЕВ. 17 августа. УНН. Пожарный вертолет Kawasaki BK117 в пятницу потерпел крушение в Австралии в 230 км к югу от Сиднея. Как сообщил пресс-секретарь Управления безопасности гражданской авиации страны, вертолет участвовал в тушении лесного пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Не по сезону теплая погода и сильные ветра затрудняют работу экстренных служб по сдерживанию десятков возгораний в австралийском штате Новый Южный Уэльс.

По словам официального представителя полиции региона, "значительные ресурсы" были направлены в район, где разбился вертолет. Помощь, по всей вероятности, также оказывает австралийская военно-морская база HMAS.

На данный момент нет информации о погибших или пострадавших.

Напомним, в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, Австралия, вертолет, лесные пожары
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