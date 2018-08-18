В Херсонской области мужчина угрожал прохожим ножом: есть раненый

КИЕВ. 17 августа. УНН. Мужчина в нетрезвом состоянии ранил ножом знакомого в Новой Каховке. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

"Ночью в Новокаховский отдел полиции позвонили обеспокоенные граждане и сообщили, что по улице Букина неизвестный мужчина ведет себя неадекватно, угрожает людям ножом и ранил другого мужчину", - говорится в сообщении.

Прибыв на место инцидента, следственно-оперативная группа полиция обнаружила мужчину, которого удерживали граждане. Люди рассказали, что именно он ударил ножом другого мужчину. Раненым оказался 28-летний местный житель. Его доставили в больницу. Медики диагностировали ранение живота. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

Обидчика пострадавшего полицейские доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 51-летний новокаховчанин.

"Он объяснил, что на улице вместе с потерпевшим употреблял алкогольные напитки, потом мужчины поссорились. Причины конфликта злоумышленник не помнит. Но он сказал, что был очень зол, потому ударил друга ножом, после чего бросался на других прохожих. Предварительная правовая квалификация преступления - по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Мужчине может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Напомним, в одном из кафе Николаева произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил ножевое ранение.