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В аэропорту Филиппин экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту Филиппин экстренно сел пассажирский самолет

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Информация о пострадавших отсутствует.

Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.

Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.

Как сообщал УНН, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.

Источник: УНН
Теги: самолет, Филиппины, аэропорт
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