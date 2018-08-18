В аэропорту Филиппин экстренно сел пассажирский самолет

КИЕВ. 17 августа. УНН. Пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines сегодня совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Информация о пострадавших отсутствует.



Также на данный момент не известна причина аварийной посадки.



Напомним, вчера самолет российской авиакомпании "Северный ветер" совершил экстренную посадку на запасном аэродроме турецкого города Анталия из-за технической неисправности.



Как сообщал УНН, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Тбилиси в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Трабзона.