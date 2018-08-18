Как СБУ обезвредила "диверсантов" на Закарпатье: отчет о боевых учениях

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Закарпатской области СБУ провела масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В результате эффективных и согласованных действий спецподразделений ”диверсанты“ были обезврежены, последствия их подрывной деятельности локализованы”, — говорится в сообщении.

Во время учений силовики провели комплекс мероприятий по нейтрализации и обезвреживанию условных террористов, которые по легенде учений собирались осуществить серию терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры региона, а также планировали провокации среди мирного населения.

В тренировках, которые состоялись в Великоберезнянском, Перечинском и Ужгородском районах области в условиях максимально приближенных к реальным, приняли участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

Учения проводились с целью усиления уровня межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз на объектах повышенной опасности и в местах массового скопления людей.

Координационная группа АТЦ проанализировала эффективность использования силовиками сил и средств, отметив высокий уровень подготовки и взаимодействия всех задействованных субъектов борьбы с терроризмом во время выполнения задач по предотвращению террористических угроз диверсиям на объектах критической инфраструктуры и обеспечению правопорядка среди мирного населения.

Ранее спецназ СБУ провел антитеррористические учения на Черном море.