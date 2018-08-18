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Трамп объяснил, почему отменил военный парад в Вашингтоне

Трамп объяснил, почему отменил военный парад в Вашингтоне

Дональд Трамп

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что местные политики решили "нажиться" на большом военном параде, и он был вынужден его отменить. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

“Местные политики, которые управляют (плохо) Вашингтоном D. C., неожиданно увидели в этом возможность наживиться. Когда мы попросили их определить цену большого торжественного военного парада, они назвали настолько абсурдную сумму, что я отменил его”, — написал Д.Трамп.

Он добавил, что в этом году посетит большой парад на базе ВМС США Эндрюс и поедет на парад в Париж, посвященный 100-летию годовщины прекращения Первой мировой войны.

Также президент США отметил, что парад может состояться в Вашингтоне в следующем году, “когда цена снизится”, и добавил, что на сэкономленные в настоящее время деньги можно закупить “побольше истребителей”.

Как сообщал УНН, военный парад Трампа стоимостью 92 млн долларов отложили до следующего года.

Источник: УНН
Теги: США, парад, Дональд Трамп
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