В детском лагере "Пуща-Водица" отравились дети

КИЕВ. 17 августа. УНН. В детском загородном учреждении оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" в Киеве отравились трое детей и двое взрослых. По состоянию на сейчас все они выписаны из медицинских учреждений, или отказались от госпитализации сразу. Об этом сообщили УНН в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В детском учреждении оздоровления и отдыха "Пуща-Водица" (г. Киев) зарегистрировано 5 случаев (двое взрослых и трое детей) заболевания острой кишечной инфекцией. Дети, заболевшие проживали в оздоровительном лагере в одной комнате", - отметили в Госпродпотребслужбе.

Двух детей доставили по "скорой" в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1, осмотрели, бактериологически обследовали и по требованию родителей выписали в тот же день. Третьего ребенка, после осмотра врачами, родители забрали домой для продолжения лечения. Взрослые также отказались от госпитализации.



В ведомстве заявили, что при обследовании оздоровительного заведения выявлены нарушения требований деятельности учреждения по безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства в отношении работников и посетителей заведения.



Отравление произошло 15 августа.

Напомним, в Киеве массово отравились шаурмой. На 7 августа количество заболевших достигло 92 человек, из них 12 детей.

Отравление детей в лагере "Орленок" в Донецкой области произошло 16 июля. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

В оздоровительном лагере "Славутич", который находится в Киевские области, отравились 12 детей, 1 ребенок в коме.