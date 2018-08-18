Дело "догхантера" Святогора направлено в суд

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении известного "догхантера" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными. Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева, передает УНН.

По информации пресс-службы, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №10 следственным отделом Шевченковского управления полиции ГУНП Украины в Киеве завершено досудебное расследование в отношении 43-летнего киевлянина по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).



"Согласно выводам экспертизы, которая проводилась в рамках данного уголовного производства, публичные выступления и высказывания указанного лица квалифицированы как такие, которые пропагандируют культ насилия и жестокости к бездомным животным, призывы к их убийствам и подстрекательство других лиц к совершению подобных действий", - отметили в ведомстве.



В прокуратуре отметили, что стороны в уголовном производстве ознакомились с материалами досудебного следствия и обвинительный акт в отношении указанного лица направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.



Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.



11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.



26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.