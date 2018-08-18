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Львовом пронесся мощный ливень: автомобили "плывут" по улицам

Львовом пронесся мощный ливень: автомобили "плывут" по улицам

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Мощный ливень прошел во Львове, из-за чего дождевая вода затопила улицы города. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, затоплен центр города. Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городоцкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковушки чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары.

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что сегодня в западных областях ожидаются дожди и грозы.

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Напомним, непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы. Так, из-за сильного ливня и ветра снесло крышу в одном из МАФов, сорвало рекламные баннеры с домов, затопило улицы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, непогода, потоп, ливни
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