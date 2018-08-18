Баскетболист сборной Украины Бобров стал игроком испанского клуба

КИЕВ. 17 августа. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины по баскетболу сменил клубную прописку и чемпионат Литвы на испанский, сообщает УНН со ссылкой на БК “Гипускоа”.

Представитель сборной продолжит клубную карьеру за БК “Гипускоа”. Соглашение будет действовать в течение одного сезона.

На прошлой кампании Бобров выступал за литовский “Пьен Жвайгждес”. В среднем набирал 13 очков, 5,9 подбора за матч.

Отметим, что новая команда украинца в прошлом сезоне заняла 13 место из 18 в элитном чемпионате Испании — 13 выигрышей и 21 поражение.

Напомним, что другой баскетболист сборной Украины Артем Пустовый будет выступать в испанской “Барселоне”.