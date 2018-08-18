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Возле ирано-иракской границы произошла перестрелка: есть раненные

Возле ирано-иракской границы произошла перестрелка: есть раненные

КИЕВ. 17 августа. УНН. В результате перестрелки между вооруженной группировкой и иранскими военными в провинции Курдистан в Иране пострадали четыре военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Перестрелка произошла у села Абу Хасан близ ирано-иракской границы.

Раненые военные госпитализированы, неизвестным вооруженным лицам удалось скрыться.

В районе инцидента усилены меры безопасности, ведется расследование.

Напомним, по меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали во вторник при перестрелке в здании племенного суда в округе Баттаграм провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Источник: УНН
Теги: граница, Иран, Ирак, перестрелка, пострадавшие
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