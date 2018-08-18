В Индии третий день бушует наводнение: погибли сотни людей

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сильное наводнение в штате Керала на юго-западе Индии унесла жизни по меньшей мере 324 человека. Об этом пишет издание BBC, ссылаясь на сообщение местной власти, передает УНН.

Спасатели пробираются сквозь ливни, чтобы спасти местных жителей. Более 200 тыс. человек остались без жилья и остаются в специальных лагерях.



Правительство штата заявило, что много людей погибло, потому что их завалило обломками. По прогнозам, дожди в ближайшие дни не утихнут, поэтому основной аэропорт закрыли до 26 августа.



Сообщается, что местные власти назвали наводнение худшим в штате за последние сто лет.



В Керале 41 река, впадающая в Аравийское море, 80 дамб на этих реках сейчас открыли. Всего в штате более 1500 лагерей, в которых временно проживает 223 тыс. человек.



Часть города Кочи, бизнес-столицы штата, затопило, также залило дороги и железнодорожные пути.



Напомним, наводнения начались за муссонных дождей, которые накрыли штат 8 августа - они спровоцировали наводнения, сели и оползни. Местные власти заявили, что регион столкнулся с самыми разрушительными наводнениями за последние сто лет. В данный момент по всему штату объявлен красный уровень погодной опасности.



Ранее сообщалось о 97 погибших.



