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Ливень во Львове: местные курсируют по городу на лодках

Ливень во Львове: местные курсируют по городу на лодках

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КИЕВ. 17 августа. УНН. После мощного ливня во Львове, из-за которого в пятницу дождевая вода затопила город, местные жители начали передвигаться по улицам на надувных лодках. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, передает УНН.

"Ул. Сахарова - люди справляются как могут", - пишет Зинкевич.

Так, 17 августа во Львове прошел мощный ливень, из-за чего дождевая вода затопила улицы города.

Больше всего страдают, в частности, улицы Сахарова и Городецкая. Сквозь воду пытаются проехать автомобили. Легковые чуть ли не по крышу в воде. А маршруткам вода затапливает фары.

Напомним, непогода, которая пронеслась Киевом в ночь на четверг, наделала беды в центре столицы. -За сильного ливня и ветра снесло крышу в одном из МАФов, сорвало рекламные баннеры с домов, затопило улицы.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, дождь, непогода, корабль
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