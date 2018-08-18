Израильские солдаты разогнали акции протеста

КИЕВ. 17 августа. УНН. Израильские солдаты вмешались в ход акций протеста, организованных после пятничной молитвы в разных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Акции были организованы в знак протеста против незаконного строительства поселения на оккупированных территориях Палестины.

По информации координатора Комитета народного сопротивления Палестины Мурада Иштиви, израильские солдаты применили слезоточивый газ и пластиковые пули в районе Кефр Каддум у города Наблус.

В ответ палестинцы забросали солдат камнями. Некоторые участники акции пострадали от слезоточивого газа.

Акции протеста организованы также в районах Бел, Налин и Неби Салих вблизи города Рамалла. Израильские военные пустили в ход шумовые гранаты, слезоточивый газ и пластиковые пули.



Напомним, ранее Израиль утвердил соглашение о перемирии с ХАМАС.