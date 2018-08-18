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В Черное море вошел быстроходный десантный корабль ВМС США Carson City

В Черное море вошел быстроходный десантный корабль ВМС США Carson City

КИЕВ. 17 августа. УНН. Американський швидкохідний десантний корабель Carson City в середу пройшов протоку Босфор в північному напрямку і увійшов в Чорне море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное в пятницу заявление пресс-службы шестого флота ВМС США.

“Экипаж Carson City и я лично рады провести этот корабль через турецкие проливы прямиком в Черное море. Командование военно-морских перевозок, особенно экспедиционные быстроходные корабли и их уважаемые экипажи, может много сделать для ВС США и партнеров. Мы рассчитываем, что действия Carson City внесут вклад в любую необходимую миссию”, — сказал капитан корабля Джонатан Кеффер.

Корабль-катамаран Carson City может принять на борт до батальона морской пехоты и оснащен вертолетной площадкой. Его длина — 103 м, ширина — 28,5 м, осадка — 3,8 м, он развивает скорость до 43 узлов.

Напомним, в акватории Азовского моря планируется нарастить присутствие формирований Военно-морских сил ВСУ. Об этом сказал в интервью ВВС Украина начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Источник: УНН
Теги: США, Черное море
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