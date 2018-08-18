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Скандал в Кировоградской области: отец назвал причину истощения своего сына

Скандал в Кировоградской области: отец назвал причину истощения своего сына

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня Александр Мольченко, из семьи которого изъяли заморенного голодом мальчика, опубликовал на YouTube видеообращение к СМИ, передает корреспондент УНН.

На видео мужчина вместе с женой и тремя дочерьми идут полевой дорогой. По словам депутата, они направляются в Киев. Неподалеку семью ждет машина.

Мольченко отметил, что "планирует выйти на всеукраинский, а, может, и международный канал". Он также советует СМИ, писавших о ситуации с его сыном, удалить материалы, поскольку распространенная информация является недостоверной.

Кроме того, мужчина дал разъяснения по поводу здоровья мальчика.

"При рождении на нашем ребенке, как и на других детях, испытывали медицинские препараты, делали опыты несмотря на то, что мы с женой запретили давать нашим детям любые прививки", - сказал он.

Напомним, в Новоукраинке соцработники изъяли из семьи четырехлетнего мальчика, который в своем возрасте весил всего 7 килограммов. Как УНН стало известно из собственных источников, отцом ребенка оказался депутат Новоукраинского районного совета.

Источник: УНН
Теги: дети, Кропивницкий и Кировоградщина
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