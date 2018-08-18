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Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах

Судья по делу Манафорта сообщил о поступающих ему угрозах

КИЕВ. 17 августа. УНН. Окружной судья суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис III, который ведет дело политтехнолога “Партии регионов” и экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в финансовых махинациях и нарушении налогового законодательства, заявил об угрозах в свой адрес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

“Я не скажу вам, какие именно угрозы я получил, но меня защищают судебные приставы. Куда я — туда и они”, — сказал судья.

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Он добавил, что кроме имен присяжных также не станет публиковать содержание встречи с адвокатами, которые участвуют в процессе над Манафортом. Встреча касалась расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Напомним, 69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях с подоходным налогом, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине, где в 2010-2014 годах успел заработать более 60 млн долларов, в том числе — 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.

Источник: УНН
Теги: суд, Пол Манафорт
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