Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 05:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3420
Версия для печати

Двукратный чемпион Украины "Химик" усилился баскетболистом из Лиги чемпионов

Двукратный чемпион Украины "Химик" усилился баскетболистом из Лиги чемпионов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Бронзовый призер последнего розыгрыша чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч “Химик” усилился первым легионером на новый сезон. Об этом сообщает сайт южненцев, передает УНН.

Южненцы сообщили о достижении соглашения с 25-летним американским форвардом Кристианом Джонсом.

Последним клубом в карьере американца был исландский “Кефлавик”. В среднем набирал 17 очков, 9 подборов, 2,5 передачи за матч. А начинал прошлый сезон игрок в немецком “Ольденбурге”, вместе с которым выступал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в расположение “Химика” форвард прибудет в конце августа. После прохождения медосмотра начнет тренировочный цикл вместе с командой.

Добавим также, южненский коллектив дважды становился чемпионом Украины в 2015 и 2016 годах.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.