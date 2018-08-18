Двукратный чемпион Украины "Химик" усилился баскетболистом из Лиги чемпионов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Бронзовый призер последнего розыгрыша чемпионата Украины в Суперлиге Пари-Матч “Химик” усилился первым легионером на новый сезон. Об этом сообщает сайт южненцев, передает УНН.

Южненцы сообщили о достижении соглашения с 25-летним американским форвардом Кристианом Джонсом.

Последним клубом в карьере американца был исландский “Кефлавик”. В среднем набирал 17 очков, 9 подборов, 2,5 передачи за матч. А начинал прошлый сезон игрок в немецком “Ольденбурге”, вместе с которым выступал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в расположение “Химика” форвард прибудет в конце августа. После прохождения медосмотра начнет тренировочный цикл вместе с командой.

Добавим также, южненский коллектив дважды становился чемпионом Украины в 2015 и 2016 годах.