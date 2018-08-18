В Мексике обнаружили около 50 тонн синтетических наркотиков

КИЕВ. 18 августа. УНН. Морская пехота Мексики обнаружила около 50 тонн синтетических наркотиков в штате Синалоа, сообщает УНН со ссылкой на газету Excelsior.

По данным издания, находку обнаружили 16 августа на двух складах в сельской местности. Наркотики под названием "кристалл" были закопаны в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках. Во время разведывательной операции морские пехотинцы также обнаружили нарколабораторию.

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По данным военных, семь тонн препарата были уже подготовлены к продаже на первом складе. В то же время там казалось более 400 бочек и 50 мешков с наркотиком. На втором складе нашли еще 100 бочек с запрещенными веществами.

Как отмечает газета, эта партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики.

Напомним, мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили с января по июнь 2018 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo.