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Международный союз конькобежцев аннулировал все мировые рекорды

Международный союз конькобежцев аннулировал все мировые рекорды

КИЕВ. 18 августа. УНН. Международный союз конькобежцев принял решение начать “с нуля” отсчет мировых рекордов в фигурном катании. Об этом сообщается на официальном сайте организации, передает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Указанное решение принято в связи с внедрением с нового сезона новой шкалы оценки уровня выполнения программы. Теперь элементы будут оцениваться по шкале от −5 до +5 баллов, а не от −3 до +3, как было раньше.

Примечательно, что все предыдущие статистические данные отныне считаются историческими.

Отметим, что в мужском одиночном катании мировые рекорды в короткой (112,75 балла) и произвольной (223,20) программах, а также по сумме программ (330,43) относятся японцу Юдзуру Ханю. В женском катании рекорд в короткой программе (82,92) принадлежит русской Алине Загитова, в произвольной (160,46) и по сумме (241,31) — Евгении Медведевой. В парном катании рекордсменами в короткой программе (84,17) являются русские Татьяна Волосожар и Максим Траньков, а в произвольной (162,86) и по сумме (245,84) — немцы Бруно Массо и экс-украинка Алена Савченко.

Источник: УНН
Теги: спорт
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