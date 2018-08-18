США останутся в Сирии до полного разгрома ИГ

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп поставил в известность президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять своё военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка “Исламское государство”. Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время брифинга для журналистов, передает УНН.

“Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", — сказал Саттерфилд.

Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран, добавил дипломат.

“США и Вооруженные силы США имеют широкие контакты на высоком уровне с российскими коллегами как на политическом уровне - с Кремлем и МИДом, так и на уровне военных. Последние происходят в том числе на уровне председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Эти контакты затрагивают как политическую ситуацию и необходимость мобилизации женевского процесса, так и вопросы предотвращения конфликтов и в целом боевые действия”, — сказал Саттерфилд.

Напомним, несмотря на многочисленные потери в рядах боевиков террористической организации “Исламское государство” в ходе боевых действий в Сирии и Ираке, в указанных территориях все еще насчитывается от 20 до 30 тысяч членов группировки.