Новости: Экономика
Суббота, 18 августа 2018, 05:53 • Самуил Проскуряков • 6930
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/доллар
КИЕВ. 18 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,67 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 августа установлены на таком уровне:
27.670533 грн за доллар;
31.461396 грн за евро;
0.413650 грн за российский рубль;
35.153183 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 августа курс всех валют остался неизменным.
Источник: УНН