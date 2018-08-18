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На Спаса на западе и севере Украины пройдут грозовые ливни

На Спаса на западе и севере Украины пройдут грозовые ливни

КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в западных, северных областях, в Винницкой и Кировоградской областях пройдут дожди и грозы, местами в зоне деятельности атмосферного фронта вероятные ливни. Температура воздуха 24-29 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и жарко с температурой воздуха 30-37 градусов выше нуля. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 15-24 градусов тепла, на юге до 25-26 выше нуля.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина
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