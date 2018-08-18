Авария легкомоторного самолета в Канаде, есть погибшие

КИЕВ. 18 августа. УНН. Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna 206 на северо-западе Канады, сообщает УНН со ссылкой на CBC News.

Инцидент произошел у села Форт-Симпсон и озера Литл Доктор. В настоящее время самолет, принадлежащий компании Simpson Air, находится в озере. При этом на борту находилось пять человек. Двое из них, пилота и пассажира, осмотрели медики, после чего отпустили домой.

Следователи прибудут в регион только в понедельник, 20 августа. Пока на месте происшествия работает полиция.

Напомним, 12 августа пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия).