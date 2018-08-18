Ливень во Львове: людей с затопленных автомобилей выносили на руках

КИЕВ. 18 августа. УНН. Вследствие мощного ливня, который прошел во Львове накануне вечером, затопило по меньшей мере 11 улиц города. Из подтопленных автомобилей спасатели выносили людей на руках. Спасли по меньшей мере 130 человек, из которых 15 детей, в том числе с маршруток. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС во Львовской области.

Так, 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпарковская, Торфяная и Дудаева. На местах подтоплений работали спасатели, которые осуществляли откачку воды.

Возле рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей. Специалисты ГСЧС отбуксировали 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

Напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГСЧС в области были эвакуированы 53 человек, из них 6 детей.

Напомним, Львовом пронесся мощный ливень, автомобили "плавали" по улицам.