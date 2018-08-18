Украинский автобус с детьми упал со склона в Польше: есть погибшие

КИЕВ. 18 августа. УНН. Экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TVN24.

Автобус, ехавший в Вену, перевозил 54 человека, в том числе детей. На автодороге с резким поворотом он вылетел с дорожной полосы, упал с высокого травянистого склона и перевернулся. Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией.

В результате аварии три человека погибли и 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены.

По предварительным данным, у раненых есть переломы, травмы позвоночника и внутренних органов.

Полиция в Ряшеве сообщила, что спасательная операция продолжалась всю ночь. Спасатели извлекли из автобуса тела. Личность жертв устанавливается. Автобус планируется поднять.

Напомним, в Румынии автобус с украинцами попал в ДТП.