Под Львовом столкнулись микроавтобус и две легковушки: двое погибших

ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 августа. УНН. Неподалеку от Львова на трассе "Киев - Чоп" в ДТП попали две легковушки и микроавтобус. В результате аварии погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

"Авария произошла около 18:45. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли на месте. Пассажира Lanos госпитализировали в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП", - сообщили в Нацполиции.

Как уточнили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вблизи села Гамалеевка Пустомытовского района на трассе "Киев - Чоп" Mercedes Sprinter под управлением жителя Луцка 1981 года выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ Lanos под управлением жителя Березина Николаевского района 1977 рождения, и в дальнейшем - с автомобилем BMW Х5 под управлением жителя Запытова Каменка-Бугского района 1987 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля - житель Луцка 1969 года - Mercedes Sprinter от полученных травм погибли на месте происшествия.

Водитель автомобиля ЗАЗ Lanos госпитализирован в реанимационное отделение ЛСМП с диагнозом: "Тяжелая сочетанная травма. ЗЧМТ. Множественные ссадины лица. Ушиб грудной клетки. Закрытые множественные переломы костей обеих нижних конечностей".

Напомним, во Львовской области в ДТП попал туристический автобус.