Марш равенства прошел в Одессе: несколько человек задержали

ОДЕССА-КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня в Одессе состоялся Марш равенства, во время которого задержали двух мужчин, которые пытались сорвать проведение мероприятия. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Участие в марше приняли около 200 представителей ЛГБТ-сообщества.

Марш прошел по Приморскому бульвару от памятника Воронцову до Думской площади.

Всего в ходе марша порядок обеспечивали около 800 правоохранителей, из всех сторон окружили Приморский бульвар, чтобы не допустить провокаций.

Во время шествия представители религии и активисты выступили против проведения марша.

Произошла и небольшая стычка. В Приморский отдел полиции в Одессе сотрудники полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего. Устанавливаются личности участников конфликта и обстоятельства содеянного.

Сейчас участники акции сели в организованные для них автобусы и покинули место проведения марша.

Напомним, в Кривом Роге напали на организатора Марша равенства.