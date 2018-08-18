Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 15:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
6690
Версия для печати

СМИ: из-за обрушения моста в Генуе погиб уже 41 человек

СМИ: из-за обрушения моста в Генуе погиб уже 41 человек

КИЕВ. 18 августа. УНН. Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии возросло до 41 человека. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Как сообщается, под обломками моста Моранди в Генуе во время поисковых работ ночью нашли автомобиль, в котором ездила семья - муж с женой и их девятилетний ребенок. Автомобиль был полностью расплющен, под большим цементным блоком, который был частью столпа разрушенного моста.

"Число погибших, неофициальное, поскольку тела еще предстоит идентифицировать, возрастает до 41", - сообщает издание.

Еще пять людей числятся пропавшими без вести.

Также указано, что правительство Италии решило, что компания Autostrade per l'Italia, которая занималась обслуживанием моста, несет ответственность за трагедию, и договор о концессии должен быть отменен. соответствующая процедура уже началась.

Напомним, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.

Источник: УНН
Теги: Италия, мосты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.