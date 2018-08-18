Из-за репетиции парада ко Дню Независимости в Киеве перекроют движение

КИЕВ. 18 августа. УНН. В субботу, 18 августа, ориентировочно с 16:45 до 19:00 будут внесены изменения в работу столичного общественного транспорта из-за тренировки военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Так, 18 августа с 17:30 до окончания тренировок движение транспорта запретят: на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади.

18 августа с 17:00 до окончания тренировок временного ограничат проезд транспорта:

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк воинской части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (встречной полосе) - площадь Победы (встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - просп. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк воинской части А0222;

во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника) аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербакивского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глыбочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Кроме того, 18 августа будет запрещена парковка и не будет парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Сообщается, что будет временно приостановлено движение таких маршрутов:

автобусы маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;

троллейбусы маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;

трамваи маршрута № 18.

Также, с 19:00 до окончания мероприятий в связи с перекрытием движения транспортных средств по ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади и во время прохождения колонн предусмотрено временное приостановление движения:

автобусов маршрутов №№ 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 16, 18, 19.

Наряду с этим, внесены изменения в движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов.

Кроме того, вечером 18 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты десятью залпами пушек по огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.

Как сообщал УНН, Министерство обороны рассматривает возможность задействовать военную авиацию во время военного парада ко Дню Независимости Украины.