Украинцев предупредили о грозах в субботу

КИЕВ. 18 августа. УНН. Синоптики прогнозируют грозы в Украине в субботу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в Киеве днем ​​18 августа также ожидаются грозы, шквалы 15-18 м/с.

В то же время 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 17 августа Львовом пронесся мощный ливень.