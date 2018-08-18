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Украинцев предупредили о грозах в субботу

Украинцев предупредили о грозах в субботу

КИЕВ. 18 августа. УНН. Синоптики прогнозируют грозы в Украине в субботу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 18 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, в Киеве днем ​​18 августа также ожидаются грозы, шквалы 15-18 м/с.

В то же время 18-20 августа в Украине, кроме большинства районов западных, Житомирской, Винницкой, 19-20 августа и кроме Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 17 августа Львовом пронесся мощный ливень.

Источник: УНН
Теги: непогода, грозы
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