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Во Львове за час выпала почти треть месячных осадков

Во Львове за час выпала почти треть месячных осадков

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львове, где вчера вечером прошел мощный ливень, за час выпало 28% месячной нормы осадков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

"17 августа в период с 17:00 до 18:00 в результате осложнения погодных условий, а именно осадков в виде дождя и сильного дождя, составляли 28% от месячной нормы произошло подтопление отдельных участков во Львове, а именно: Привокзальная площадь и участок по улице Сахарова (район старого трамвайного депо)", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, основные усилия спасателей были сосредоточены на спасении людей, находящихся в помещениях и оказавшихся в транспортных средствах. В частности, в подвальном помещении кафе по улице Железнодорожная, 14, спасено 10 человек, в подвальном помещении парикмахерской по улице Федьковича, 14, спасены два человека.

В целом спасатели помогли 142 людям, из них 15 детей, спасли 22 человека, отбуксировали 12 автобусов и 15 автомобилей, откачали воду из 13 подвальных помещений и 7 приусадебных участков - около 5 тыс. куб. м воды, прочищены 6 дождеприемников.

Напомним, Львовом пронесся мощный ливень. Людей с затопленных автомобилей выносили на руках.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, дождь, ливни
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