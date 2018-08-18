Меркель призвали потребовать от Путина освобождения Сенцова

КИЕВ. 18 августа. УНН. Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт призвала канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступить за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

Случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине", заявила Геринг-Эккардт в интервью одному из агентств.

С авторитарным российским президентом и его коррумпированным режимом нельзя общаться в "некритичном обычном режиме", подчеркнула политик.

"Меркель должна дать понять, что продолжать удерживать Сенцова в качестве политического заложника неприемлемо. Если его вскоре не отпустят, это приведет к крайне резкому ухудшению отношений между Россией и Европой", - предостерегла глава оппозиционной фракции.

Он назвала "жестоким и бесчеловечным" то обстоятельство, что Сенцов "после легитимной критики противоправной российской оккупации Крыма" был приговорен "по сфабрикованному делу" к 20 годам колонии в Сибири.

На встрече с Путиным 18 августа в замке Мезеберг недалеко от Берлина канцлер ФРГ также должна дать понять, что "европейские санкции могут быть смягчены лишь в том случае, если Путин прекратит военную агрессию против Украины и если будут выполнены минские соглашения", считает Катрин Геринг-Эккардт. Сотрудничество Берлина с Москвой в рамках проекта "Северный поток - 2" она назвала "бременем для европейской сплоченности и дискредитацией Германии в глазах ее восточноевропейских партнеров".

На переговорах Меркель и Путин, как ожидается, обсудят тему сирийского урегулирования, ситуацию на востоке Украины, вопросы энергетики. Встреча начнется в 18:00 по местному времени. Сначала лидеры РФ и ФРГ сделают заявления для прессы, после чего переговоры продолжатся тет-а-тет.