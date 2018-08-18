ДТП с украинцами в Польше: водителя автобуса задержали

КИЕВ. 18 августа. УНН. Водитель украинского автобуса, который упал со склона в Подкарпатском воеводстве в Польше, был задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF 24.

В результате ДТП, как сообщается, три человека погибли и 18 получили ранения.

"Среди жертв аварии нет детей", - пишет издание.

При этом в местном центре реагирования на ЧС сообщили, что по состоянию на 10:00 по местному времени в больницах находится еще 37 человек, в том числе 10 детей. Другие люди находятся в одном из отелей в Перемышле.

На данный момент из автобуса вытащили тела всех погибших, транспортное средство подняли на дорогу.

Заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая-Скшипец сообщила о задержании водителя. Она объяснила, что, вероятно, в воскресенье водитель будет допрошен и ему будет предъявлено обвинение. Будет также принято решение относительно "применения превентивных мер".

Эксперт в области дорожного движения заявил, что водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую на месте, где произошла авария.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.