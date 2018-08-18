Вооруженный боевик запретил проезд патрулю ОБСЕ неподалеку от Мариуполя

КИЕВ. 18 августа. УНН. Вооруженный боевик запретил проезд патрулю специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Николаевке неподалеку от Мариуполя. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"В н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований не позволил членам патруля миссии продолжить движение по 2 автодорогам, ведущим на запад в направлении реки Кальмиус", - сообщили в миссии.

Через несколько минут, когда патруль СММ направлялся в Николаевку, этот же человек задержал наблюдателей и сообщил, что патруль миссии должен остаться в населенном пункте, добавили в ОБСЕ.

Напомним, патруль ОБСЕ на Донбассе попал под обстрел. МИД Украины осудил нападение.