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Вооруженный боевик запретил проезд патрулю ОБСЕ неподалеку от Мариуполя

Вооруженный боевик запретил проезд патрулю ОБСЕ неподалеку от Мариуполя

КИЕВ. 18 августа. УНН. Вооруженный боевик запретил проезд патрулю специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Николаевке неподалеку от Мариуполя. Об этом говорится в очередном отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

"В н. п. Николаевка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований не позволил членам патруля миссии продолжить движение по 2 автодорогам, ведущим на запад в направлении реки Кальмиус", - сообщили в миссии.

Через несколько минут, когда патруль СММ направлялся в Николаевку, этот же человек задержал наблюдателей и сообщил, что патруль миссии должен остаться в населенном пункте, добавили в ОБСЕ.

Напомним, патруль ОБСЕ на Донбассе попал под обстрел. МИД Украины осудил нападение.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс
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