Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 23:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
9105
Версия для печати

Нападающий сборной Дании пропустит поединок Лиги чемпионов против "Динамо"

Нападающий сборной Дании пропустит поединок Лиги чемпионов против "Динамо"

КИЕВ. 18 августа. УНН. Форвард голландского "Аякса" Каспер Дольберг не сыграет в матчах плей-офф отбора Лиги чемпионов против "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на издание Goal.

Причиной стало полученное повреждение игроком звена атаки еще три недели назад. Сейчас 20-летний талантливый игрок начал процесс восстановления, однако не сможет набрать форму к матчу с киевлянами.

Примечательно, что трансферная стоимость 20-летнего Дольберга составляет 12 млн евро. Футболист в прошлом сезоне сыграл за клуб 30 матчей, забил 9 раз и сделал 2 ассиста. Также на его счету уже 7 проведенных встреч за национальную сборную Дании.

Добавим также, матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" - "Динамо" состоится 22 августа в 21:45.

Напомним, лидер "Динамо" оценил силу будущего соперника киевлян в Лиге чемпионов.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо, Лига чемпионов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.