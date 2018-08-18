Нападающий сборной Дании пропустит поединок Лиги чемпионов против "Динамо"

КИЕВ. 18 августа. УНН. Форвард голландского "Аякса" Каспер Дольберг не сыграет в матчах плей-офф отбора Лиги чемпионов против "Динамо", сообщает УНН со ссылкой на издание Goal.

Причиной стало полученное повреждение игроком звена атаки еще три недели назад. Сейчас 20-летний талантливый игрок начал процесс восстановления, однако не сможет набрать форму к матчу с киевлянами.

Примечательно, что трансферная стоимость 20-летнего Дольберга составляет 12 млн евро. Футболист в прошлом сезоне сыграл за клуб 30 матчей, забил 9 раз и сделал 2 ассиста. Также на его счету уже 7 проведенных встреч за национальную сборную Дании.

Добавим также, матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" - "Динамо" состоится 22 августа в 21:45.

Напомним, лидер "Динамо" оценил силу будущего соперника киевлян в Лиге чемпионов.