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На задержанных во время Марша равенства в Одессе составили админпротоколы

На задержанных во время Марша равенства в Одессе составили админпротоколы

ОДЕССА-КИЕВ. 18 августа. УНН. На двух задержанных во время Марша равенства в Одессе сегодня составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГУ НП в области.

Так, по данным правоохранителей, мужчины не были задержаны, их доставили в Приморский отдел полиции для установления личности, а также составления админпротокола о мелком хулиганстве перед тем, как отпустить.

Напомним, 18 августа в Одессе прошел Марш равенства.

Во время мероприятия в Приморский отдел полиции в Одессе сотрудники полиции доставили двух мужчин, которые совершали хулиганские действия в центре города, ударив прохожего.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, полиция, Марш равенства
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