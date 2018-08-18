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С начала лета в Украине утонули уже 53 ребенка

С начала лета в Украине утонули уже 53 ребенка

КИЕВ. 18 августа. УНН. С 1 июня по 16 августа этого года на украинских водоемах погибли 53 ребенка. Об этом написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства вследствие утопления погибло 53 ребенка: до 10 лет - 22 ребенка, с 11 до 13 - 15 детей и с 14 до 17 лет - 16 детей. За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок", - написал он.

"Для сравнения, по данным Минсоцполитики, на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей", - добавил Аброськин.

Напомним, на воде с начала года уже погибло 874 человека.

Источник: УНН
Теги: полиция, водоемы, лето, утопление
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