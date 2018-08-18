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Августовское наводнение в индийской Керале унесло жизни почти 200 человек

Августовское наводнение в индийской Керале унесло жизни почти 200 человек

КИЕВ. 18 августа. УНН. В результате сильных дождей и наводнений, которые начались в популярном среди туристов штате Керала на юго-западе Индии 8 августа, погибли уже 194 человека. Об этом со ссылкой на обновленные данные индийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает The Indian Express, передает УНН.

"Количество погибших от нового нажима дождя и наводнений с 8 августа выросло до 194", - цитирует издание данные индийского агентства.

Как отмечается, из-за наводнений свои дома вынуждены были покинуть более 3 миллионов человек.

Между тем новое предупреждение о сильных дождях объявили в субботу для 11 округов штата Керала.

Мощные ливни, которые начались в августе и стали причиной гибели уже 194 человек - уже третья волна дождей для этого штата во время сезона муссонов этого года. В целом количество погибших из-за дождей и наводнения в штате Керала возросло до 357 человек за весь сезон муссонов этого года, сообщает Business Standard.

Напомним, в Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧС.

Источник: УНН
Теги: Индия, наводнение
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