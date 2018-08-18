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В Украине с начала года покончили с жизнью 58 детей

В Украине с начала года покончили с жизнью 58 детей

КИЕВ. 18 августа. УНН. В январе-июле в Украине несовершеннолетними было совершено 156 попыток суицидов, 58 детей умерли. Об этом написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"И еще некоторая информация. За семь месяцев этого года были осуществлены 156 попыток суицидов, из них - 58 доведены до конца и несовершеннолетние погибли. В течение лета - 6 суицидов", - написал Аброськин.

Напомним, в марте этого года в Украине вступил в силу закон об ответственности за доведение до самоубийства.

Источник: УНН
Теги: полиция, самоубийство, дети
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