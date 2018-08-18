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Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Российский президент Владимир Путин несколько опоздал на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, передает УНН со ссылкой на Oe24.

Сообщается, что церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл около 14:08.

Также отмечается, что вопреки слухам о прилете Путина на вертолете, российского президента сопровождал кортеж из автомобилей.

Путин подарил Кнайсль букет цветов.

Напомним, информация о том, что Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала причиной нешуточной критики как от партнеров на международной арене, так и внутри страны. В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства страны заявил агентству APA в четверг, что визит кремлевского лидера не влияет на внешнюю политику Австрии.

Комментируя это, глава украинского МИД Павел Климкин назвал оправдание австрийского МИД "интересной новой форме, которая вызывает грустную улыбку".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Австрия
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