Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

КИЕВ. 18 августа. УНН. Российский президент Владимир Путин несколько опоздал на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль, передает УНН со ссылкой на Oe24.

Сообщается, что церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл около 14:08.

Также отмечается, что вопреки слухам о прилете Путина на вертолете, российского президента сопровождал кортеж из автомобилей.

Путин подарил Кнайсль букет цветов.

Напомним, информация о том, что Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль стала причиной нешуточной критики как от партнеров на международной арене, так и внутри страны. В ответ на это представитель внешнеполитического ведомства страны заявил агентству APA в четверг, что визит кремлевского лидера не влияет на внешнюю политику Австрии.

Комментируя это, глава украинского МИД Павел Климкин назвал оправдание австрийского МИД "интересной новой форме, которая вызывает грустную улыбку".