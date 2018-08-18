Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 23:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5685
Версия для печати

Эрдогана переизбрали лидером правящей партии Турции

Эрдогана переизбрали лидером правящей партии Турции

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу был переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития. В поддержку кандидатуры турецкого лидера проголосовали 1380 делегатов 6-го съезда ПСР", - пишет издание.

Во время съезда Эрдоган заявил, что противники Турции используют против Анкары экономические рычаги давления, однако страна не намерена менять курса.

"Определенные силы сегодня угрожают Турции экономическим давлением, падением курса национальной валюты. Однако никто не силах остановить развитие Турции и предотвратить достижение ее целей", - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что Турцию не могли и не смогут сокрушить.

С его слов, "Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления".

Эрдоган заявил далее, что ВС Турции очистят от террористов все районы севера Сирии, примыкающие к границам Турции. Он отметил, что Анкара расширит рамки операций.

Также Эрдоган сообщил об активной подготовке к реализации проекта "Канал-Стамбул", который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой Босфору. "Протяженность новой водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - сказал президент Турции.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что крымского колаборанта Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие. 

Источник: УНН
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.