Эрдогана переизбрали лидером правящей партии Турции

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу был переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития Турции (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития. В поддержку кандидатуры турецкого лидера проголосовали 1380 делегатов 6-го съезда ПСР", - пишет издание.

Во время съезда Эрдоган заявил, что противники Турции используют против Анкары экономические рычаги давления, однако страна не намерена менять курса.

"Определенные силы сегодня угрожают Турции экономическим давлением, падением курса национальной валюты. Однако никто не силах остановить развитие Турции и предотвратить достижение ее целей", - сказал турецкий лидер, подчеркнув, что Турцию не могли и не смогут сокрушить.

С его слов, "Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления".

Эрдоган заявил далее, что ВС Турции очистят от террористов все районы севера Сирии, примыкающие к границам Турции. Он отметил, что Анкара расширит рамки операций.

Также Эрдоган сообщил об активной подготовке к реализации проекта "Канал-Стамбул", который, по замыслу турецких властей, станет альтернативой Босфору. "Протяженность новой водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - сказал президент Турции.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что крымского колаборанта Руслана Бальбека, который прибыл в Анкару в составе российской делегации, приглашенной на съезд правящей партии Турции AKP, не пустили на это мероприятие.