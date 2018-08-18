В Киеве началась репетиция парада ко Дню Независимости

КИЕВ. 18 августа. УНН. В центре Киева началась репетиция военного парада ко Дню Независимости, передает корреспондент УНН.

Репетиция проходит на улице Крещатик.

В центральной части Киева перекрыли движение из-за тренировок военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники ко Дню Независимости.

С 17:30 до окончания тренировок движение транспорта запретили на ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

Вечером 18 августа в Киеве во время репетиции парада войск в честь 27-й годовщины независимости Украины прозвучат артиллерийские салюты десятью залпами пушек с огневой позиции, расположенной на Трухановом острове.