В Турции из-за разлитого топлива столкнулись 30 автомобилей: есть пострадавшие

КИЕВ. 18 августа. УНН. Один человек погиб, ещё около 15 пострадали в результате аварии с участием более 30 машин в северо-западной турецкой провинции Бурса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Sabah.

Как сообщается, причиной аварии стало разлитое на трассе топливо из грузовика, который найти всё ещё не удалось.

Авария, в которой друг в друга врезались один грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 машин, произошла на трассе Эскишехир-Бурса в пятницу вечером, когда начались официальные выходные по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

15 человек, которые получили серьёзные травмы, были госпитализированы, в то время как ещё десятки людей получили первую помощь на месте происшествия.

Полиция начала расследование для задержания водителя грузовика, ставшего причиной массовой аварии.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.