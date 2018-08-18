Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 18 августа 2018 23:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
7665
Версия для печати

На репетиции парада на Крещатике потренировали приветствие "Слава Украине"

На репетиции парада на Крещатике потренировали приветствие "Слава Украине"

фотогалерея

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во время репетиции военного парада ко Дню Независимости на улице Крещатик в центре Киева потренировали приветствие "Слава Украине - Героям Слава", передает корреспондент УНН.

Ранее о том, что слова "Слава Украине - Героям Слава" впервые прозвучат 24 августа на параде ко Дню Независимости и станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины, сообщал Президент Петр Порошенко.

Кроме того, сейчас по улице Крещатик уже начала проезд военная техника. Перед этим центральной улице Киева прошли представители различных родов войск.

Напомним, репетиция военного парада ко Дню Независимости началась в центре Киева около 19:00.

Источник: УНН
Теги: парад, День Независимости
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.